Париж, 12 декабря, 2020, 17:00 — ИА Регнум. В столице Франции Париже группа злоумышленников совершила вооруженный налет на бутик Moncler, сообщает 12 декабря Le Parisien.

Tobias ToMar Maier Бандит в балаклаве

Отмечается, что инцидент произошел 11 декабря в шестом округе столицы. Злоумышленники в балаклавах ворвались в магазин и стали срывать куртки с вешалок, угрожая при этом оружием.

Неизвестные вынесли пуховики на общую сумму 40 тыс. евро. В настоящее время полицейские ведут расследование случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре квартиру принцессы Саудовской Аравии в Париже, в которой она не появлялась с августа 2020 года, взломали и обокрали неизвестные.

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