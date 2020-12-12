Москва, 12 декабря, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Ограничительные меры Великобритании, введенные в отношении подразделения Росгвардии и трех граждан Российской Федерации из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чечне, являются безосновательными. Об этом 12 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой обнародован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

«С недоумением восприняли объявленное … правительством Великобритании решение… — отметила дипломат. — С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер».

Захарова добавила, что это решение властей Великобритании свидетельствует о том, что официальный Лондон не готов отказаться от своего конфронтационного курса в отношении РФ. По ее словам, на российско-британских межгосударственных отношениях данный демарш отразится негативно.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Великобритании ввели санкции против граждан из спецотряда быстрого реагирования «Терек», главы МВД Чечни Аюба Катаева и его заместителя Апти Алаудинова, а также спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.