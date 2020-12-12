Вашингтон, 12 декабря, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Американские учёные выяснили, что зубные пасты с цинком и оловом способны нейтрализовать коронавирус на 99,9% за две минуты, сообщает British Dental Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Кроме выявленного эффекта от зубной пасты, учёные в ходе другого исследования выяснили, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за 30 секунд.

«Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение вируса путём временного уменьшения его количества во рту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты были доказаны в ходе клинических исследований, в которых приняли участие 260 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингсзаявил, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку не напрямую от летучих мышей, а через промежуточное животное.

Ранее доктор Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии заявила, коронавирус SARS-CoV-2 мог передаться человеку не напрямую от летучих мышей, а через животное другого вида. В качестве одного из таких возможных посредников учёные рассматривают млекопитающих панголинов.

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