Москва, 12 декабря, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждал с немецкой партией «Альтернатива для Германии» во время их визита в Москву проблемы оправдания и героизации нацизма. Об этом 12 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Сергей Лавров на встрече с руководством партии «Альтернатива для Германии»

«В ходе состоявшейся беседы … Лавров подчеркнул неприятие и осуждение нами любых усилий, нацеленных на умаление преступлений, совершенных нацистами против человечности, обеление злодеяний национал-социализма и героизацию нацистских преступников», — говорится в комментарии Захаровой.

Кроме того, на встрече внимание депутатов также было привлечено к проблематике выплат индивидуальных компенсаций блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности, добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча главы МИД РФ с представителями партии «Альтернатива для Германии» состоялась 8 декабря в Москве.

По словам Лаврова, приезд делегации партии из ФРГ в Россию — это очень хорошая возможность для поддержания диалога и поиска дополнительных точек соприкосновения между двумя странами. Также он уточнил, что отношениям Москвы и Берлина необходимо переосмысление и перезагрузка.

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