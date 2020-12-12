Москва, 12 декабря, 2020, 16:15 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменено и задержано два десятка авиарейсов. Об этом в субботу, 12 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Шереметьево

Так, по состоянию на 16:11 мск в аэропорту «Внуково» отменено три авиарейса, еще один задержан; в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще шесть отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще три отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях столицы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 12 декабря в Москве будет малооблачно, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха в городе составит −7… −5 °C.

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