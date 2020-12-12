Москва, 12 декабря, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Соболезнования супруге народного артиста РСФСР Валентина Гафта, скончавшегося 12 декабря в Москве в возрасте 85 лет, выразил президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом говорится в телеграмме российского лидера, текст которой размещен на сайте Кремля.

Цитата из к/ф «Семнадцать мгновений весны». реж Татьяна Лиознова. 1973. СССР

«Уважаемая Ольга Михайловна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего мужа — В.И.Гафта», — говорится в телеграмме.

Президент РФ добавил, что Гафт, который являлся великим артистом и необыкновенно талантливым человеком, покорял публику неподражаемым актерским темпераментом и обаянием, а также везде играл блистательно.

По словам российского лидера, в сердцах родных, друзей, коллег и всех почитателей щедрого дарования навсегда «сохранится светлая память о Валентине Иосифовиче».

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря в Москве на 86-м году жизни актёр Валентин Гафт.

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