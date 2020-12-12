Тегеран, 12 декабря, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) выразила свое возмущение казнью в Исламской Республике Иран руководителя новостного портала «Амад Ньюз» Рухоллы Зама. Об этом сказано в сообщении организации на её официальной странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В RSF отметили, что ещё 23 октября направляли предупреждение верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и специальному докладчику ООН по вопросам прав человека в Иране Джаваиду Рахману о возможности исполнения вынесенного Заму смертного приговора.

Сегодня утром власти Ирана казнили руководителя новостного портала «Амад Ньюз». Заму повесили.

Ранее на этой неделе стало известно, что власти Исламской Республики Иран подтвердили смертный приговор Заму. Его обвиняли в том, что он якобы получает помощь от иностранных разведок. Его задержали сотрудники Корпуса стражей Исламской революции в октябре 2019 года. Известно, что Зам активно освещал протесты декабря 2017 — января 2018 года во всем Иране.

Власти Ирана считали, что деятельность Зама якобы направляла разведка Франции, а также он получал поддержку со стороны разведок США и Израиля.

Стоит отметить, что Зам жил в изгнании в Париже. Каким образом он попал в руки иранских властей — не уточняется.