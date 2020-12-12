Калуга, 12 декабря, 2020, 15:56 — ИА Регнум. 12 декабря на станцию Калуга-I новогодний ретропоезд привез первых гостей праздничных мероприятий, которые будут проходить в областном центре до 9 января 2021 года в рамках всероссийского проекта «Новогодняя столица России». В числе пассажиров — представители бизнеса, общественных организаций и творческих коллективов, журналисты. В пути к гостям присоединился губернатор Владислав Шапша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Калужане радушно встретили пассажиров новогоднего ретропоезда

Поздравив калужан и гостей областного цента со стартом проекта, Владислав Шапша заявил: «Это большая честь и серьезный вызов организовать праздник таким образом, чтобы люди, которые приедут сюда, и калужане, запомнили праздник надолго, запомнили его с хорошими эмоциями». Калужский губернатор подчеркнул, что при организации мероприятий основное внимание уделялось безопасности людей: практически все они пройдут на открытом воздухе с соблюдением необходимых профилактических мер. У Калуги для гостей много сюрпризов — концерты, ярмарки, театрализованные представления и спортивные мероприятия.

Гости новогоднего праздника тоже приготовили свои подарки. Так, представители компании Мицубиси Моторс Рус сообщили о решении передать 5 автомобилей OUTLANDER Калужской области. Машины будут направлены в медицинские учреждения региона.