Москва, 12 декабря, 2020, 14:46 — ИА Регнум. Советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР, театральный режиссёр, поэт и писатель Валентин Гафт скончался в Москве 12 декабря на 86-м году жизни.

Цитата из к/ф «Чародеи». реж Константин Бромберг. 1982. СССР Валентин Гафт

Актер родился 2 сентября 1935 года в Москве в семье Иосифа Рувимовича (1907−1969) и Гиты Давыдовны (1908−1993) Гафтов. Его отец был юристом и участником Великой Отечественной войны, мать — домохозяйкой.

Уже во время учебы в школе Валентин Гафт ходил заниматься в драматический кружок. В 1957 году окончил Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. М. Горького (курс народного артиста СССР Василия Топоркова).

В 1957 году стал работать в Театре им. Моссовета и участвовал в отдельных постановках Московского театра сатиры, Московского драматического театра на Малой Бронной и Московского государственного театра им. Ленинского комсомола (ныне Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова»).

В 1969 году пришел в Московский театр «Современник», где служил до нынешнего года. Больше всего запомнились зрителям его роли Городничего в «Ревизоре» Н. Гоголя, Хиггинса в «Пигмалионе» Б. Шоу, Рахлина в «Коте домашнем средней пушистости» по пьесе В. Войновича и Г. Горина.

Также в 2001 году состоялся его дебют в качестве режиссера, когда он совместно с И. Квашой и А. Назаровым подготовил новую редакцию спектакля «Балалайкин и Ко» (пьеса С. Михалкова по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина), где он, как и в постановке режиссера Г. Товстоногова 1973 года, исполнил роль Глумова.

Первой работой Гафта в кино стала картина М. Ромма «Убийство на улице Данте» (1956), в которой он сыграл эпизодическую роль. Среди наиболее известных ролей в фильмах с его участием — лакей Брассет в музыкальном фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!» по мотивам пьесы Б. Томаса «Тетка Чарлея» (1975, режиссер В. Титов), Игорь в мелодраме «Дневной поезд» (1976, И. Селезнева), председатель гаражного кооператива Сидорин в трагикомедии «Гараж» (1979, Э. Рязанов), полковник Иван Покровский в комедии «О бедном гусаре замолвите слово» (1980, Э. Рязанов), Аполлон Сатанеев в музыкальной комедии «Чародеи» по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» (1982, К. Бромберг) и многие другие. В общей сложности на счету актера свыше ста ролей в кино.

Также Гафт участвовал в озвучивании мультфильмов и радиоспектаклей, был известен как поэт и писатель, больше всего известны его эпиграммы.

Удостоен звания Народный артист РСФСР в 1984 году, награжден орденами Дружбы (1995), «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней (2010, 2005, 2016). Кроме того, актер был лауреатом Царскосельской художественной премии (1995), российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова «Фигаро» (2011) и несколько раз — кинопремии «Золотой орел» (2008 — за роль в фильме «12» в составе актерского ансамбля; 2012 — специальная награда «За вклад в киноискусство»). Помимо этого, получил театральные премии «Хрустальная Турандот» (2012, почетная номинация «За долголетнее и доблестное служение театру») и «Золотая маска» (2018, почетная номинация «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства»).