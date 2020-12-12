Вашингтон, 12 декабря, 2020, 14:19 — ИА Регнум. В американском сегменте Международной космической станции произошла авария — отказала система электропитания. Часть оборудования оказалась отключена. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает NASA.

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Выяснилось, что выключился один из блоков управления разрядом-зарядом аккумуляторных батарей американского сегмента МКС. Этот блок расположен на внешней обшивке станции и управляет зарядкой аккумуляторов, производимой с помощью солнечных батарей, находящихся на специальной ферме.

В результате отказа на треть сократилось электропитание, поступающее на один из восьми каналов электропитания американского сегмента. В американском модуле Unity пришлось выключить датчики дыма и компьютер. Высокоскоростная связь с Землей не работает. Также выключен один из четырех гироскопов, поддерживающих ориентацию станции в пространстве.

Стоит отметить, что в последнее время аварии на МКС участились. Станция уже довольно долго находится на околоземной орбите и многие её элементы износились.