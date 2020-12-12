Москва, 12 декабря, 2020, 14:06 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать рабочую группу по ценовой политике, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатели в магазине

«Предлагаю правительству создать рабочую группу по ценовой политике с привлечением представителей ЦБ, депутатского корпуса, бизнеса, экономистов. Снижение цен должно стать первоочередной задачей для всех ветвей власти», — заявил Миронов.

Он уверен, что для обуздания цен на продукты необходимо бороться с причинами их подорожания, а не последствиями.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на социально значимые товары.