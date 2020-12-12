Москва, 12 декабря, 2020, 14:03 — ИА Регнум. Ограничение цен на продукты питания может негативно сказаться на сельхозпредприятиях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Винсент Ван Гог. Вспаханное поле и пахарь (фрагмент). 1889

«Проблема в низкой рентабельности, недостаточном уровне господдержки аграриев и высоких издержках», — полагает Миронов.

Он напомнил о большом числе новаций, которые ложились новым бременем на производителей, переработку, логистику: повышение НДС, «Платон», обязательная маркировка, и многое другое в том числе и рост цен на бензин и ГСМ, который тоже в известной степени спровоцирован правительственной политикой.

«Все это необходимо компенсировать селу», — полагает парламентарий.