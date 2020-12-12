Москва, 12 декабря, 2020, 13:57 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов винит политику Центробанка в продовольственной инфляции, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк

Практически все экономисты согласны с тем, что в значительной мере продовольственную инфляцию спровоцировала девальвация рубля, которая привела к резкому удорожанию импортных семян, удобрений, кормов, отметил Миронов.

«Не понимаю, почему Центробанк, отвечающий за курс национальной валюты, делает вид, что это не его забота. Мы предлагали, чтобы ЦБ нес прямую ответственность за состояние экономики, как это принято в ведущих странах. Но благодаря думскому большинству госпожа Набиуллина и ее команда продолжают сидеть в хрустальном замке, не замечая, что происходит на грешной земле. Пора бы их оттуда спустить!» — предложил Миронов.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на социально значимые товары. Мишустин отреагировал и раскритиковал министров и вице-премьеров, которые «упустили ситуацию» с ценами.