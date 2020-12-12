Барнаул, 12 декабря, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Разговоры о необходимости ограничения роста цен на сахар и масло появились из-за резкого падения рубля. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат Барнаульской городской думы, директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев:

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахарна в магазине

«По поводу ограничения роста цен на сахар: мы как покупатели сахара, конечно, заинтересованы в том, чтобы цена так сильно не росла. Но, видя как резко просел рубль, могу предположить, что это и явилось одной из основных причин. А у нас, как ни крути, зависимость от импорта высокая».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ограничение цен на сахар и масло обсуждалось на совещании по ценам на продовольственном рынке, которое провёл на днях Минсельхоз РФ с представителями бизнеса.

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