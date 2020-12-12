Москва, 12 декабря, 2020, 13:26 — ИА Регнум. В ноябре текущего года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 12 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Сергей Луппов. Спорт. 1930

«В ноябре было выявлено 12 случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом там уточнили, что в октябре было выявлено 16 таких случаев, в сентябре — семь, в общей сложности в период с января по ноябрь 2020 года — 99 возможных нарушений.

Отметим, в минувшем году РУСАДА выявило в общей сложности 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил.