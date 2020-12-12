Минск, 12 декабря, 2020, 13:23 — ИА Регнум. В Белоруссии за сутки выявили 1975 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 12 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Выписали в минувшие сутки по факту выздоровления 1992 пациента. В период пандемии в республике выявили 158 334 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 135 922 инфицированных.

За весь период эпидемии SARS-CoV-2 в Белоруссии скончались 1254 человека (за сутки скончались восемь человек).

С момента начала пандемии в республике провели 3 578 661 тестирования на коронавирус, 30 355 из которых — в минувшие сутки.