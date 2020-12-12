Барнаул, 12 декабря, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Насколько вредным является ношение маски на улице в мороз можно только предполагать. Но результативность этой меры, несомненно, весьма низкая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя заявление научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом, он пояснил:

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

»Общеизвестно, что распространение вируса от человека к человеку в основном происходит в помещениях. Это совместно проживающие члены одной семьи, работающие в одном здании сотрудники коллектива и так далее. На улице не происходит накопления вируса и не достигается необходимая для развития болезни инфицирующая доза, поскольку вирусные частицы быстро рассеиваются.

Исключения составляют массовые скопления людей, когда даже на улице создаются условия для длительного контакта без соблюдения безопасной дистанции. Зимой маска, действительно, начинает намокать изнутри за счет теплого увлажненного выдыхаемого воздуха, теряя защитные свойства.

Тем не менее ношение маски именно в случае массового скопления людей, даже несмотря на снижающуюся эффективность, является вполне адекватной мерой профилактики и должно неукоснительно соблюдаться».

Как уже сообщало ИА REGNUM, об опасности ношения маски на улице в мороз граждан России предупредила врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова. По её словам, если маска влажная, ее надо снять и выбросить.

Читайте также: В сети отреагировали на новые рекомендации по ношению масок