Барнаул, 12 декабря, 2020, 13:09 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых не слишком верит в слова телеведущего Владимира Познера, осудившего отношение граждан России к демократии и либерализму. Комментируя его высказывание, вызвавшее широкий общественный резонанс, она в частности отметила:

Augustas Didžgalvis Владимир Познер

«Налицо необоснованное смешение понятий либерализма и демократии. и неверное — их определение как синонимичных. Безусловно, понятия имеют пересечения, так как некоторые идеи либерализма свойственны демократическому режиму, например, право избирать.

Однако, например, доступность образования, о которой Владимир Познер говорит как о либеральной ценности, все же явление не из этой идеологической оперы. Равная доступность к образованию и здравоохранению — это социал-демократические завоевания. Либерализм во главе с ценностью свободы личности иногда создает тяжелые условия жизни для значимой части граждан, которые не смогли самостоятельно встроиться в систему рыночных отношений.

Либерализм — это по большому счету история не про равенство результатов и плодов. Равенство в либерализме присутствует лишь в изначальных возможностях. Что касается зависти, то она безгранична и живет вне политики, идеологии, гражданства, вероисповедания, пола, возраста и так далее. И никакого отрицательного отношения к демократии у россиян нет.

В чистом виде демократический режим — набор общепризнанных благ, который в чистом виде сложно организовать в такой большой стране. Ментальность наша имеет тягу к авторитарным формам, но скорее неосознанную. сознательно же среднестатистический россиянин оценит ценности демократического режима как правильные, но далеко не все определит как доступные».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что у многих россиян якобы есть комплекс неполноценности, телеведущий Владимир Познер заявил на сайте Познер Online. По мнению журналиста, именно из-за этого, а также «неграмотности и зависти» у некоторых граждан сложилось отрицательное отношение к демократии.

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