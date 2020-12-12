Белёв, Тульская область, 12 декабря, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Монтаж пяти мостовых переходов завершили военнослужащие Минобороны России в Тульской области по обращению губернатора Алексея Дюмина, сообщили 12 декабря корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Открытие движения по мосту через реку Пениковка в Белеве

Движение по мосту через реку Пениковка в Белеве 12 декабря торжественно отрыли губернатор Алексей Дюмин и заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Ещё четыре новых моста в декабре построены в Дубенском, Веневском и Кимовском районах.

«Министерство обороны России регулярно приходит на помощь гражданскому населению нашей страны. В это непростое время строит инфекционные госпитали. Оказывает поддержку в борьбе со стихийными бедствиями. Наводит мостовые переправы — в том числе в Тульской области. Спасибо Министерству обороны России и лично Сергею Кужугетовичу Шойгу и Дмитрию Витальевичу Булгакову за своевременную помощь», — сказал Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин добавил, что в 2020 году в Тульской области военнослужащие Минобороны РФ в рамках тактических учений смонтировали десять мостов, всего в регионе с 2018 года военные возвели 19 мостовых переходов, которыми постоянно пользуются более 20 тысяч жителей 47 населённых пунктов.

«Такое зримое единство армии и народа позволило обеспечить транспортное сообщение жителям ряда населенных пунктов области круглый год. Объекты закончены со значительным опережением графика», — отметил Дмитрий Булгаков.

В ряде районов области новые мосты были жизненного необходимы — из-за аварийного состояния старых или нарушения движения по ним в период весеннего половодья. Новыми мостами жители будут пользоваться в любое время года, независимо от погодных условий. Тулаавтодор и администрации муниципалитетов обеспечили подъезды к сооружениям.

«Большое спасибо всем военнослужащим, принимавшим участие в строительстве. И конечно — нашим жителям, активистам, общественникам, которые всегда держат руку на пульсе, сообщают о проблемных вопросах и участвуют в их решении. Пусть новые мостовые переходы долго и надёжно служат людям! Поздравляю вас с этим событием, а также с сегодняшним праздником — Днем Конституции России!», — сказал жителям Алексей Дюмин.

Жители поблагодарили Алексея Дюмина и Министерство обороны РФ за возведение мостовых переходов. По просьбе белевцев до нового года силами Минобороны совместно с Тулаавтодором также будет обустроена пешеходная дорожка. Военнослужащие, участвовавшие в строительстве сооружений, были отмечены ведомственными и региональными наградами, а также ценными подарками.