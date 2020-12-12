Киев, 12 декабря, 2020, 12:38 — ИА Регнум. Об опасности для Украины в случае введения на территорию Белоруссии российских войск заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 11 декабря в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Опасность ситуации в Белоруссии по словам Данилова заключается в том, что республика является партнером Российской Федерации и у государств имеются общие обязательства. Также опасность для Украины по его словам видится в ситуации, которая на сегодняшний день разворачивается в Молдавии.

«Мы не находимся где-то в космическом пространстве. Все это находится рядом с нашей границей и для нас это очень опасно… И у нас большая обеспокоенность есть по вопросу, если российские военные полностью зайдут на территорию Белоруссии в большом количестве, для нас это будет вызов», — заявил Данилов.

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Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не видит сценариев решения вопросов с Украиной силовым путем.