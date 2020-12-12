Ереван, 12 декабря, 2020, 11:04 — ИА Регнум. О попытке вооруженных сил Азербайджана напасть на пост вооруженных сил Армении на юге Карабаха сообщила представитель министерства обороны Армении Шушан Степанян 12 декабря на своем telegram-канале.

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Инцидент, в ходе которого произошла перестрелка, был зафиксирован 11 декабря около 20:40 (19:40 мск).

«11 декабря, в районе 20:40, противник предпринял попытку нападения на одну из позиций Армии обороны на южном направлении», — сообщает Степанян.

В результате ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих резерва. Их жизни в данный момент ничего не угрожает. В целях выяснения обстоятельств произошедшего ведется следствие.

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