Челябинск, 12 декабря, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В Челябинской области за 11 декабря зафиксирована смерть ещё 11 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Mos.ru Врач с аппаратом ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

От COVID-19 скончались девять человек. Среди них женщины 74 лет, а также 81 и 91 года, и шестеро мужчин 38, 61, 65, 68, 72 и 82 лет.

Ещё шесть человек скончались от других болезней. Среди них мужчины 48, 69, 73 и 87 лет, а также 95-летняя женщина.