Ташкент, 12 декабря, 2020, 10:56 — ИА Регнум. В Узбекистане в текущем году у школьников зимние каникулы начнутся раньше, сообщили 11 декабря в пресс-службе Министерства народного образования.

Класс пустой

Ученики начальных классов (с первого по четвертый класс) уйдут на каникулы 25 декабря, а старших классов (с пятого по одиннадцатый класс) — 26 декабря. Зимние каникулы продлятся до 10 января 2021 года. 11 января школьники приступят к занятиям.

Напомним, ранее в Узбекистане зимние каникулы у школьников начинались 28 декабря.