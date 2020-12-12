Москва, 12 декабря, 2020, 10:37 — ИА Регнум. Распоряжение, согласно которому создается межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба российского правительства.

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«Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары», — говорится в тексте опубликованного документа.

Также указывается, что в состав группы вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и глава Росстата Павел Малков.

Кроме того, в данную группу включены помощник председателя правительства Игорь Артемьев, замглавы аппарата правительства Алексей Уваров и глава департамента экономического развития и финансов правительства Василий Толоко.

Помимо этого, напоминается, что поручение принять меры по ситуации с ценами на социально значимые товары дал президента России Владимир Путин и уточняется, что глава правительства РФ взял данный вопрос под свой контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с министрами ситуацию с ценами на продукты питания и раскритиковал последних за то, что те пропустили ситуацию с ростом стоимости еды.