Челябинск, 12 декабря, 2020, 10:24 — ИА Регнум. В Челябинской области за 11 декабря выявили ещё 300 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Дарья Драй ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

С начала пандемии в регионе выявили уже 30 247 случаев COVID-19. На лечении находятся 9807 пациентов.

За сутки медики выписали по выздоровлению 230 человек, а за весь период уже 19 360.