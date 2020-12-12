Челябинск, 12 декабря, 2020, 09:45 — ИА Регнум. В Челябинской области часть умерших за последние месяцы имели хронические заболевания и не посещали врачей. Об этом заявила журналистам первый вице=губернатор Ирина Гехт.

Всилий Максимов. Больной муж

Она отметила, что эти люди, видимо, боялись заразиться коронавирусом и поэтому не ходили в поликлиники. Результатом и стало то, что они скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале отмечается рост числа умерших. Аналогичная тенденция зафиксирована и в целом по России.