Москва, 12 декабря, 2020, 09:37 — ИА Регнум. В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции излечились 5890 пациентов. Такие данные приводит сегодня, 12 декабря, столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Таким образом, общее число пациентов, вылеченных в Москве от COVID-19 с начала пандемии, достигло 524 тысяч человек.

«В столице выздоровели ещё 5890 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 524 779», — сказано в сообщении московского штаба.

Отмечается, что для того, чтобы подтвердить отсутствие у пациента коронавирусной инфекции, врачами проводятся специальные исследования. При этом те пациенты, которые после выписки должны оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.