Тетово, Северная Македония, 12 декабря, 2020, 09:18 — ИА Регнум. Новый год на Балканах отмечают по-разному. Вот в столице Северной Македонии Скопье уже нарядили новогоднюю ёлку, а в столице Албании ее уже не только нарядили, но и повалили и сожгли. А ещё в двух населенных албанцами городах, Гостиваре и Тетово, правда уже в Северной Македонии, средства, выделенные на украшения города, решили использовать для того, чтобы помочь больным COVID-19 и врачам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогоднее оформление

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, отказавшись от ёлок и гирлянд, власти Гостивара сэкономили 1,5 миллиона денаров или 2 миллиона 160 тысяч рублей. Средства пойдут на закупку 100 планшетов детям из малообеспеченных семей.

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В Тетово средства, сэкономленные на украшениях — почти 3 миллиона денаров или 5 миллионов рублей — пойдут на борьбу с коронавирусом и реализацию социальных программ.

Это не первый год, когда власти албанских муниципалитетов отказываются от трат из гуманитарных целей — в прошлом году средства на украшения города были использованы властями Тетово для помощи соплеменникам из Албании, пострадавшим при землетрясении 25−26 ноября, оставившим без крова тысячи человек.