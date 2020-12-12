Тюмень, 12 декабря, 2020, 08:25 — ИА Регнум. Прокуратура Тюменской области по поручению руководителя надзорного ведомства Владислава Московских проводит проверку инцидента с силовым вторжением в приют для бездомных животных «Лучший друг». Об этом сообщает директор приюта Анна Москвина на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Vk.com/72helpanimal72 На фото собака Пеппи, у которой умер хозяин и её привезли в приют «Лучший друг» из села Исетское искать новый дом

"Владислав Викторович успокоил нас и пообещал, что приют и волонтёры не пострадают в этой конфликтной ситуации, так как это несправедливо. Поэтому мы открываем приют, постепенно возвращаемся в прежнее русло», — говорится в информации приюта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря 2020 года сотрудница прокуратуры приехала с проверкой в приют для бездомных животных «Лучший друг». Волонтёры просили её дождаться прибытия руководителя приюта — лишь тогда они откроют ворота. Однако сотрудница прокуратуры вызвала полицейских, которые с помощью кувалды и монтировки разнесли ворота. Возмущённых волонтёров задержали без объяснений. Помимо этого, свидетелями силового вторжения стали ученики 72-й школы Тюмени, которые приехали в приют на экскурсию.