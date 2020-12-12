Москва, 12 декабря, 2020, 07:33 — ИА Регнум. Граждане России, сообщавшие о нарушителях на дорогах, помогли полиции задержать более 20 тыс. нетрезвых водителей за десять месяцев 2020 года, сообщили в пресс-центре МВД России.

Цитата из к/ф «Огни большого города». реж Чарльз Чаплин. 1931. США Нетрезвый водитель

«Только за управление транспортным средством с признаками опьянения задержано около 22,4 тыс. водителей», — говорится в сообщении.

Всего на российских дорогах за неполный год сотрудники Госавтоинспекции остановили более 370 тыс. нетрезвых водителей, ограничив им право управления транспортным средством.

За управление автомобилем в состоянии опьянения водителю в России грозит лишение прав на срок от 1,5 года до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное подобное нарушение или отказ от медосвидетельствования водитель может столкнуться с преследованием по статьям Уголовного кодекса РФ.