Тегеран, 12 декабря, 2020, 09:19 — ИА Регнум. 11 декабря командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что «Исламская Республика жестоко отомстит израильскому режиму за убийство иранского учёного Мохсена Фахризаде». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Tasnimnews.com Генерал-майор Хосейн Салами

Генерал-майор Хосейн Салами посетил дом иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде и встретился с его семьей. По его словам, доктор Фахризаде был преданным ученым, который много лет служил своей стране, предпринимая различные усилия по достижению прогресса страны в ряде областей.

Командующий также подчеркнул, что враги планировали убить иранского учёного в течение нескольких лет. Он заявил:

«Путь всех мучеников, в частности Фахризаде, безусловно, будет продолжен и в будущем».

Салями подчеркнул, что израильский режим, несомненно, заплатит за этот акт террора, и великая нация Ирана в свое время жестоко отомстит.