Тегеран, 12 декабря, 2020, 09:27 — ИА Регнум. 11 декабря постоянный представитель Ирана при ООН призвал иностранные силы воздержаться от вмешательства в афганские мирные переговоры. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

ArmyAmber Афганистан

Выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Маджид Тахт-Раванчи призвал усилить международную поддержку для построения лучшего будущего в Афганистане. Далее он заявил, что только всеобъемлющий мирный процесс, возглавляемый самими афганцами, может разрешить нынешний конфликт в стране.

Иранский посол также высоко оценил позитивный подход сторон к мирным переговорам и призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) проявить свою добрую волю, прекратив нападения на афганские силы обороны и безопасности.

Тахт-Раванчи также призвал к тому, чтобы все иностранные силы воздержались от вмешательства в мирные переговоры, которые будут проходить при содействии Организации Объединенных Наций.

Дипломат высоко оценил прогресс, достигнутый на данный момент в переговорах, и выразил готовность Ирана играть более активную роль в этом процессе.