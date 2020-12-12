Тегеран, 12 декабря, 2020, 10:00 — ИА Регнум. 11 декабря пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 232 иранца погибли от коронавирусной болезни (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учетом 232 новых жертв их общее число по стране возросло до 51 727 человек. Садат Лари также подчеркнула, за последние 24 часа было обнаружено 9 549 новых случаев заражения COVID-19, около 5760 человек госпитализированы.

По её словам, в общей сложности 1 092 407 иранцев подверглись заражению смертельным вирусом, причем около 787 853 из них выздоровели или выписались из больниц.

Пресс-секретарь также отметила, что 1408 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.