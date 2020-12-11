Белград, 12 декабря, 2020, 01:23 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич получил верительные письма от вновь назначенных послов Японии, Кипра и Швейцарии и пожелал им успешной дипломатической службы в Белграде. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Predsednik.rs Александр Вучич с послом Кипра в Сербии Димитросом Теофилакту

Недавно назначенные послы в Сербии Такахика Кацумате, Димитрос Теофилакту и Урс Шмидт передали Вучичу приветственные письма от японского императора Нарухито и президентов Швейцарии и Кипра.

Вучич и послы согласились с тем, что политический диалог и экономическое сотрудничество между Японией, Швейцарией, Кипром и Сербией находятся на высоком уровне. Президент Вучич выразил надежду, что недавно назначенные послы, как и их предшественники, посвятят значительную часть своей деятельности привлечению швейцарских инвестиций на сербский рынок, учитывая благоприятные условия для инвестиций.