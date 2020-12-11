Ханты-Мансийск, 12 декабря, 2020, 00:00 — ИА Регнум. В Югре подписано концессионное соглашение по строительству межмуниципального полигона твёрдых коммунальных отходов в Ханты-Мансийском районе. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития Югры.

Иван Шилов ИА REGNUM

Директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев и представитель компании ООО «Комплекс переработки отходов «Югра» Игорь Пикалов закрепили подписями соглашение по Ханты-Мансийскому полигону. Аналогичное соглашение с данной компанией правительство ХМАО заключило ранее на строительство полигона в Октябрьском районе.

«До конца 2020 года планируем объявить конкурс на строительство полигона для городов Сургут, Когалым, поселений Сургутского района», — сообщил Кирилл Зайцев.

Согласно соглашению, полигон твёрдых коммунальных отходов (ТКО) для Ханты-Мансийска и района появится к 2024 году. Он рассчитан на 50 тыс. тонн ТКО в год. Объём инвестиций — 851 млн рублей, при этом расходы бюджета ХМАО в виде гранта составят 187 млн рублей.

ООО «Комплекс переработки отходов «Югра» берёт на себя проектирование, строительство и эксплуатацию Ханты-Мансийского полигона ТКО. В его составе должен быть мусоросортировочный комплекс, а также здания и технологическое оборудование по обработке, утилизации и обезвреживании отходов.