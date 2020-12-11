Брюссель, 11 декабря, 2020, 23:52 — ИА Регнум. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило кражу данных во время кибератаки против ведомства, 11 декабря сообщает агентство Reuters.

Вакцина

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Согласно заявлению главного органа Евросоюза по контролю лекарственных средств, все «заинтересованные компании» были проинформированы о кибератаке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Pfizer и BioNTech заявили, что к документам, касающимся разработки их вакцины COVID-19, был получен незаконный доступ неизвестными хакерами.

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