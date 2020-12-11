Берлин, 12 декабря, 2020, 00:02 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции 11 декабря отказалась от введения эмбарго на поставки оружия Анкаре, которого требовали Греция и Республика Кипр. Она добавила, что экспорт оружия в Турцию будет обсуждаться между членами НАТО и в координации с новой администрацией США.

Kleinschmidt Канцлер Германии Ангела Меркель

Меркель также заявила, что во время председательства Германии в ЕС она работала в надежде на более позитивные отношения с Турцией. Она отметила, что верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосепу Боррелю было поручено подготовить доклад об отношениях с Турцией для предстоящего саммита в марте. По её словам, Германия всегда будет заинтересована в сотрудничестве с Турцией.

Меркель подчеркнула, что в докладе будет рассмотрена ситуация в Ливии и Нагорном Карабахе и вопрос поставок оружия в Турцию.

Напомним, Европейский союз намерен ужесточить санкции против Турции из-за турецких действий в Восточном Средиземноморье. Турция является страной — членом НАТО, как и большая часть государств — участников ЕС.