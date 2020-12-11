Лондон, 11 декабря, 2020, 23:29 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть скорректировались 12 декабря, на следующий день после достижения маркой Brent «психологической» отметки $50 за баррель.

randomix Нефть

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подешевели на 27 центов (0,54%), до $49,98 за баррель. Ранее в ходе торгов марка поднималась до $50,74 за баррель.

Январские фьючерсы WTI подешевели на 19 центов (0,41%), до $46,59 за баррель. Максимум сессии WTI составил $47,30 за баррель.

Читайте также:Нефтяные котировки превысили $50 за баррель. Что дальше?