Ханты-Мансийск, 11 декабря, 2020, 23:11 — ИА Регнум. В Югре возбуждено уголовное дело по факту о невыплате с июня 2020 года заработной платы 132 сотрудникам ООО «ЕВС». Общая сумма задолженности составила более 56 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Николай Верхотуров. Расчёт (Перед стачкой). 1910

ООО «ЕВС» предоставляет услуги по добыче нефти и природного газа. Основной заказчик предприятия — ООО «Газпромнефть-Хантос». «ЕВС» уже обратилось в суд с заявлением о банкротстве.

По факту задолженности перед 132 сотрудниками «ЕВС» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

Представитель предприятия сообщил, что после возбуждения уголовного дела, работникам уже перечислено более 39 млн рублей зарплаты.