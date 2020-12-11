Москва, 11 декабря, 2020, 23:10 — ИА Регнум. К вопросу ограничения цен на основные продукты питания надо подходить комплексно, борясь с реальными причинами, а не со следствием, иначе мы быстро дойдем до искусственного дефицита, вытолкнув еще больше россиян в касту нищих, считает председатель движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 11 декабря, комментируя ситуацию с ростом цен на продукты питания в России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Супермаркет

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин указал на недопустимость роста цен, а в правительстве задумались о методах ограничения роста цен на подсолнечное масло и сахар.

«При такой политике людям вскоре станет доступно только то, что необходимо исключительно для физиологического выживания. Одновременно будут богатеть богатые, пополняя за счет ограбления народа свои банковские счета и «потайные склады». Уровень жизни народа окончательно рухнет, и в масштабах нищеты мы сравняемся с беднейшими странами мира. Кроме того, если начать расставлять «красные флажки» продавцам, то в итоге они «нагнут» не всевозможных посредников и «крышевателей», а реальных отечественных производителей. И те будут вынуждены снизить качество продукции, исчезнуть или уйти в тень», — отметил Федоров.

Говоря о ценах на подсолнечное масло и сахар, он подчеркнул, что с этими продуктами в России все очень хорошо, правда традиционно не для всех. «Есть масштабные просторы для сельского хозяйства и есть человеческие ресурсы, только вот коррупционная составляющая оставляет гражданам одни объедки», — пояснил эксперт.

«Интересно, что по итогам первого полугодия пандемийного года Россия на 18% увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растительные масла и сахар, наряду с зерновыми культурами и мясной продукцией, стали драйверами поставок за рубеж. Это подтверждение высокого качества нашей продукции, что очень хорошо. Теперь осталось собрать в кулак политическую волю и обеспечить своих граждан такими же качественными продуктами по доступным ценам. Вопрос исключительно политический», — полагает Федоров.

По его словам, вместо того, чтобы показательно сдерживать цены на подсолнечное масло и сахар, надо просто убрать коррупционные барьеры и утихомирить аппетиты зажравшихся олигархов и всей прогнившей насквозь цепочки высасывания национальных ресурсов. «Тогда очень быстро во всех магазинах страны цены станут разумными и справедливыми, а за этим позитивным явлением подтянется и качество продуктов питания и иных товаров. К сожалению, это не лозунг, а правда жизни. Беспредел кастового общества в России зашкалил уже по всем направлениям. Даже регулирование цен на подсолнечное масло и сахар приходится обсуждать на уровне Правительства. Позор!» — добавил он.