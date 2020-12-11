Москва, 11 декабря, 2020, 23:02 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались ещё 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 9798. Об этом сообщили вечером 11 декабря в оперативном штабе столицы.

Mos.ru Медицинские работники в защитных костюмах в московской инфекционной больнице

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Отмечается, у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелись положительные результаты тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже более 679 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 7215 случаев — за последние сутки. Излечились и были выписаны из больниц свыше 518 тысяч пациентов.