Мехико, 11 декабря, 2020, 23:01 — ИА Регнум. Согласно сообщению Мексиканского института социального обеспечения (IMSS), в ноябре в стране появилось 148 719 новых рабочих мест, официально зарегистрированных на рынке труда.

Диего Ривера. Сахарный завод. 1923

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Появление новых рабочих мест связано с частичным восстановлением экономики Мексики от последствий карантина, введенного весной из-за пандемии коронавируса.

По информации IMSS, Мексика потеряла около 1,1 млн рабочих мест с марта по июль 2020 года.

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