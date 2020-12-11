Гонконг, Китай, 11 декабря, 2020, 22:32 — ИА Регнум. Против медиамагната Джимми Лая, одного из главных спонсоров «демократической оппозиции» Гонконга, выдвинули обвинения, 12 декабря сообщило издание Apple Daily

Thomas Walther Протесты в Гонконге

По информации таблоида, принадлежащего Лаю, магнат предстанет перед судом Гонконга 12 декабря.

Магната обвиняют в сговоре с иностранными силами. Разбирательство в отношении Лая было инициировано после принятия закона о национальной безопасности.

Читайте также:Полиция Гонконга задержала за сепаратизм выпускников местного университета