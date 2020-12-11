Вашингтон, 11 декабря, 2020, 22:03 — ИА Регнум. Сухопутные границы США с Канадой и Мексикой останутся закрытыми для второстепенных поездок как минимум до 21 января.

New York National Guard Станция мобильного тестирования на COVID-19 в парке Глен Айленд, Нью-Рошелл, штат Нью-Йорк

И.о. министра внутренней безопасности США Чад Вольф сообщил в Twitter, что продление связано с «продолжающимися усилиями по борьбе с распространением COVID-19».

Канадские официальные лица уже поддержали продление особого режима на границе — суточное число регистрируемых случаев COVID-19 в США составляет около 200 000.

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