Белград, 11 декабря, 2020, 21:56 — ИА Регнум. Решение о том, что до конца 2020 года не стоит открывать новые главы в переговорах с Сербией, которое недавно приняли страны Евросоюза, кажется вполне логичным, учитывая то, что вся политическая повестка в этом году оказалась в тени всемирной пандемии коронавируса. Такое мнение ИА REGNUM высказал историк-балканист, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

Predsednik.rs Александр Вучич

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Как ранее стало известно, Евросоюз не будет открывать новые главы в переговорах о присоединении Сербии к ЕС из-за того, что среди стран-членов нет необходимого согласия по этому поводу. Министр по делам Европы Германии Михаэль Рот пояснил, что от Сербии требуется прорыв в таких областях, как «стабильная демократия, региональное примирение, независимое правосудие».

«Тема борьбы против эпидемии коронавируса полностью перевернула вверх ногами все политические повестки, и Евросоюз здесь не исключение. В этом году была нарушена динамика всех политических переговоров, в том числе интеграционных. Так что с этой точки зрения логично, что ситуация замерла на уровне 2019 года», — напомнил Энгельгардт.

С другой стороны, продолжил историк, не надо забывать, что в начале осени Европарламент выступил с докладом, в котором критически оценил уровень состояния демократии в Сербии.

«Действительно, в июне в Сербии состоялись парламентские выборы, чьи результаты вызвали много вопросов. Евросоюз не стал брать на себя дополнительной ответственности за политику правительства Александра Вучича и все эти вопросы аккуратно, в лучших бюрократических традициях, перенес на следующий год, когда придет к власти новая администрация США. Уже в новых условиях можно спокойно решать моменты, связанные с Сербией. Тем не менее Брюссель не игнорировал полностью Западные Балканы, и в середине года провел видеоконференцию с лидерами стран региона, во время которой было заявлено, что все эти страны находятся в зоне доминирования не России или Китая, а именно ЕС», — рассказал эксперт.

То, что ЕС в 2020 году не откроет ни одной новой главы в переговорах с Сербией, по мнению эксперта, можно рассматривать и как своеобразное напоминание Белграду о том, что продвижения не будет, пока не будет новых уступок по поводу Косово и Метохии. Но при этом он подчеркнул, что на политику Брюсселя по отношению к Белграду надо также смотреть с точки зрения так называемого трансатлантического сотрудничества.

«В этом году был особенно заметен элемент соперничества между Вашингтоном и Европой в деле косовского урегулирования, или, более точно — навязывания Белграду решения по Косово. Теперь следует ожидать большей гармонизации их позиций. Не исключено, что вся сложная игра, которую с 2018 по 2020 год вел Белград, рассчитывая на президента Трампа, все схемы по выстраиванию особых отношений между Белградом и Вашингтоном не принесут ожидаемых плодов, так как партнер, с которым все эти схемы обговаривались, просто уйдет из Белого дома», — резюмировал Георгий Энгельгардт.