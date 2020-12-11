Вашингтон, 11 декабря, 2020, 21:28 — ИА Регнум. Для Ирана нужно создать условия изоляции и наращивать давление на него, заявил 11 декабря американский госсекретарь Майк Помпео в своём заявлении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помпео

Глава Госдепа заявил, что Иран близок к созданию своего ядерного оружия. Потому не нужно создавать для этой страны благоприятные экономические условия.

Он призвал страны «договориться» и добиться, чтобы Иран не мог создавать баллистические ракеты и вести «дестабилизирующую деятельность» на Ближнем Востоке. По его словам, Иран не хочет «полностью сотрудничать с МАГАТЭ».

Помпео «На неспособность это принять необходимо отвечать не уступками со стороны международного сообщества, а скорее, наращиванием дипломатического и экономического давления, изоляции».

Напомним, 2 декабря Совет стражей Конституции Ирана одобрил принятый ранее меджлисом (парламентом) законопроект о наращивании степени обогащения урана. Закон передан президенту страны Хасану Рухани для реализации.