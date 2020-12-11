Ханты-Мансийск, 11 декабря, 2020, 21:21 — ИА Регнум. В Югре студенты-медики, проходившие практику в период пандемии в больницах, получат дополнительные выплаты. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционной больнице

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Для студентов вузов выплата составит 10 тысяч рублей в месяц, колледжей — семь тысяч.

За ноябрь 2020 года такую выплату получат 589 студентов, из них 280 — обучающихся в колледже. В декабре выплаты планируется предоставить 740 студентам.