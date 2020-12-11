Нижний Новгород, 11 декабря, 2020, 21:13 — ИА Регнум. В Нижегородской области внесены очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Раздевалка на территории ледового катка

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В частности, теперь при посещении катков и горнолыжных объектов на билетах будут указаны дата и время посещения, при наличии будут указан конкретный вход и раздевалка. Продажа билетов будет осуществляться исключительно в режиме онлайн.

При этом в раздевалках должно присутствовать не более одного человека на 4 кв метрах площади. На льду крытого катка одновременно смогут находиться не более 25 человек, или не более одного человека на 30 кв метрах поверхности льда.

При катании на открытой площадке число посетителей будет рассчитываться по 20 кв метров льда на одного человека.

В театрах, оперных театрах, мюзик-холлах, концертных залах необходимо исключить скопление граждан на всех входах и выходах. Зрители будут рассаживаться в зале по билетам с дистанцией в два свободных места.

Как сообщало ИА REGNUM, также внесены изменения, уточняющие часы работы учреждений общественного питания, бань и саун 31 декабря. С 19:00 мск 31 декабря до 8:00 мск 1 января все организации сферы общественного питания будут работать только навынос. Также в указанные часы будут закрыты бани и сауны.

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