Москва, 11 декабря, 2020, 21:12 — ИА Регнум. Участие в общественной жизни России иностранным агентами не запрещено, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека.

Рене Магритт. Голконда

На заседании 10 декабря глава государства отметил, что «они не запрещаются, они только должны информировать о том, что они получают деньги из-за границы, — вот и всё».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что законопроект об иностранных агентах в России может быть доработан, но он не должен ограничивать деятельность людей.