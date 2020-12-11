Салехард, 11 декабря, 2020, 21:05 — ИА Регнум. Минстрой РФ прогнозирует рост средней стоимость квадратного метра на 2−3 тыс. рублей в Свердловской и Тюменской областях, а также на Ямале. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект приказа министерства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая квартира

По прогнозам ведомства на прежнем уровне останется средняя цена «квадрата» в Югре, Курганской и Челябинской областях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно уже опубликованному приказу Минстроя, средняя стоимость квадратного метра в IV квартале 2020 года в Курганской области составляет более 34 тыс. рублей, в Челябинской — более 33 тыс. рублей, в Тюменской — почти 47 тыс. рублей рубля, в Свердловской — свыше 52 тыс. рублей, в Югре — 52,5 тыс. рублей, на Ямале — почти 66 тыс. рублей.